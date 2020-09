Deutschrock-Musiker Wolf Maahn. Archivbild

Rocksänger Wolf Maahn will besonders gut betuchte Mitbürger für ökologisches und soziales Engagement ködern. Eine Million Euro soll eine exklusive Sonderedition seines neuen Albums "Break Out Of Babylon" kosten, das am Freitag erscheint. "Bedingung ist, dass eine Million Euro gespendet werden an zwei Nichtregierungsorganisationen, je zur Hälfte für Naturschutz und soziale Projekte", sagte Maahn.



Er glaube zwar nicht, dass "einer anbeißt". Es sei ein Appell an "superreiche Mitbürger", sich zu engagieren.