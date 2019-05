Zehntausende versammelten sich auf dem Wenzelsplatz in Prag.

Quelle: Michal Kamaryt/CTK/dpa

Zehntausende haben in Tschechien die vierte Woche in Folge gegen die Regierung und für eine unabhängige Justiz demonstriert. Auf dem Wenzelsplatz in Prag forderten sie den Rücktritt der neuen Justizministerin Marie Benesova. Die Veranstalter sprachen von 50.000 Teilnehmern.



Dem populistischen Ministerpräsidenten Andrej Babis droht eine Anklage wegen mutmaßlichen Betrugs bei EU-Subventionen. Kritiker der Regierung befürchten, dass Benesova die Arbeit der Staatsanwaltschaft behindern könnte.