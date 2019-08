Boris Johnson war Anfang der Woche zu Besuch in Berlin bei Angela Merkel.

Quelle: reuters

Zugegeben, der mit dem "Wir schaffen das!" in Anspielung auf Angela Merkels berühmte Worte während der Flüchtlingskrise war gut. Aber Humor ist ja auch tatsächlich die große Stärke des britischen Premierministers Boris Johnson.



Wie lustig die Bundeskanzlerin das fand, war in ihrem Gesicht wie so oft schwer abzulesen. Jedenfalls revanchierte sie sich mit einem verschmitzten Ultimatum für Johnson, innerhalb von 30 Tagen eine Lösung für das leidige Backstop-Problem zur Verhinderung einer harten Grenze zwischen Irland und Nordirland im Zuge des Brexit zu präsentieren. Der nahm den Ball freudig auf. Nur, dass auf einmal das, was in zweieinhalb Jahren nicht geklappt hat, nun in einem Monat gelingen soll, glaubt Johnson wahrscheinlich nicht einmal selbst.