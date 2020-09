Chinas Notenbank senkt den Zins für kleine Kredite. Archivbild

Die chinesische Notenbank geht weiter gegen die wirtschaftlichen Folge der Coronavirus-Krise vor. Dazu gab sie neues Zentralbankgeld zu einem niedrigeren Zinssatz an die Banken aus. Wie die Notenbank in Peking mitteilte, wurden Kredite für 200 Milliarden Yuan (rund 26 Milliarden Euro) mit einer Laufzeit von einem Jahr an die Geldhäuser ausgegeben.



Der Zins wurde um 0,1 Prozentpunkte auf 3,15 Prozent gesenkt. Darüber hinaus vergab die Notenbank Liquidität für sieben Tage über 100 Milliarden Yuan.