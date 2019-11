Als bester europäischer Schauspieler hat unter anderen Alexander Scheer ("Gundermann") eine Nominierung erhalten. Er geht ins Rennen gegen Antonio Banderas («Leid und Herrlichkeit»), Jean Dujardin ("An Officer and a Spy"), Pierfrancesco Favino ("The Traitor"), Levan Gelbakhiani ("And then we danced") sowie Ingvar E. Sigurðsson ("A white, white Day").