Udo Bullmann gehört seit 1999 dem Europäischen Parlament an.

Quelle: Gregor Fischer/dpa

Die europäischen Sozialdemokraten gehen trotz schlechter Umfragewerte zuversichtlich in die Europawahl. "Wir wollen ein freies, faires und nachhaltiges Europa", sagte der deutsche Spitzenkandidat Udo Bullmann auf dem Parteikongress in Madrid. Dort will die Sozialdemokratische Partei Europas (SPE) ihr Wahlprogramm beschließen.



"Wir kennen unsere Mission und unsere Verantwortung, wir werden uns vor den Nationalisten nicht ducken", sagte der bulgarische SPE-Vorsitzende Sergei Stanishev.