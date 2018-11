Verdi ruft in Düsseldorf zum Warnstreik auf. Archivbild

Quelle: Bernd Thissen/dpa

Im Tarifstreit mit Eurowings hat die Gewerkschaft Verdi das Kabinenpersonal am Düsseldorfer Flughafen für Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. Die Flugbegleiter der Airlines Eurowings und LGW sollen laut Verdi in der Zeit von 4.30 Uhr bis 12.30 Uhr die Arbeit niederlegen.



Eurowings beschäftigt demnach 500 der mehr als 1.000 Kabinenbeschäftigten am Hauptstandort Düsseldorf. Verdi reagiere damit auf die Weigerungshaltung der Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen, erklärte die Gewerkschaft.