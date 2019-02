EU erwartet deutlich schwächeres Wachstum in Eurozone. Archivbild

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Die EU-Kommission rechnet angesichts zahlreicher Probleme in den größten europäischen Volkswirtschaften mit einem deutlich schwächeren Wirtschaftswachstum. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde 2019 in den 19 Staaten der Eurozone nur um 1,3 Prozent zunehmen, so die Brüsseler Behörde.



Grund seien vor allem getrübte Ausblicke in Deutschland, Italien und auch Frankreich. Die Prognose sei zudem wegen internationaler Spannungen und einem chaotischen Brexit mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.