Auf dieser Gitarre spielte einst Bob Dylan. Quelle: Lm Otero/AP/dpa

Eine Gitarre von Bob Dylan aus den 1960er Jahren ist in den USA für knapp 400.000 Dollar (340.000 Euro) versteigert worden. Der Schätzpreis für die Gitarre war zunächst mit 300.000 Dollar veranschlagt worden, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions mit.



Dylan habe mehr als zehn Jahre auf dem Instrument gespielt, hieß es in einer Beschreibung. Ein berühmter Auftritt damit war die 1971 von George Harrison organisierte Benefizveranstaltung "Concert for Bangladesh", bei der Dylan spielte.