Vor der Bundestagswahl dürfte die Bundesregierung sich an dieses Thema nicht herantrauen. Immerhin aber erleichtert damit der in Aussicht gestellte IWF-Kredit Deutschland die weitere Mitwirkung zum Rettungsprogramm. Voraussetzung dafür ist, so hatte es der Bundestag beschlossen, dass der IWF weiter Gläubiger Griechenlands ist. Denn die Deutschen setzen darauf, dass der IWF als objektive Partei eine höhere Autorität und Macht bei der Überwachung der Reformen habe. Die Wende in Griechenland ist also noch nicht da. Aber die Zeichen mehren sich, dass man den Griechen beim Abbau der Schulden weiter entgegen kommen wird.