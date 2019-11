In Hamburg ist am Montag eine mittelalterliche Bibel für 840.000 Euro versteigert worden. Damit lag der Verkaufspreis unter dem Schätzpreis von einer Million Euro. Mit der Provision (Aufgeld) in Höhe von 25 Prozent kostet die Bibel den Käufer 1,05 Millionen Euro. Nach den Worten von Auktionator Christoph Calaminus ist dies der höchste Preis, der bislang bei einer Auktion in Deutschland für eine Bibel erreicht wurde.