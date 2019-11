Heidi Klum wird in einem Schaufenster verkleidet.

Quelle: Benno Schwinghammer/dpa

Wenige Stunden vor ihrer traditionellen Halloween-Party hat sich TV-Star Heidi Klum publikumswirksam in einem New Yorker Schaufenster verkleiden lassen. Das Model saß dafür - umringt von Stylisten und PR-Leuten - in einem Raum eines großen Internethändlers an einer Einkaufsstraße in Manhattan und winkte Schaulustigen zu.



Im Jahr 2018 hatte sich Klum als die knallgrüne Oger-Figur Fiona aus den "Shrek"-Animationsfilmen verkleiden lassen.