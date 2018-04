Konstantin von Notz kritisierte den Bundesinnenminister. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Linke und Grüne im Bundestag haben Innenminister Horst Seehofer (CSU) einen Fehlstart ins neue Amt vorgeworfen. Seehofer habe an den "tatsächlichen Problemen der Menschen in diesem Land vorbeigeredet", sagte Linken-Fraktionsvize Andre Hahn. Er wolle "den Hardliner geben".



Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz sagte, in Deutschland würden Flüchtlingsunterkünfte angegriffen und Moscheen angezündet. Seehofer löse diese Probleme nicht, sondern säe Zwietracht und schwäche den Zusammenhalt.