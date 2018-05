Heinz-Christian Strache (l) und Sebastian Kurz. Quelle: Robert Jaeger/APA/dpa

Österreich will Sozialhilfen für Kinder kürzen und einen Teil der Leistungen künftig an Bedingungen knüpfen, wie die rechtskonservative Regierung beschloss. Davon betroffen sind vor allem Ausländer: "Deutsch soll der Schlüssel zum Zugang zur Mindestsicherung sein", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).



Vize-Kanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hatte vorher von "explodierenden Kosten" gesprochen. Kinderzuschläge sollen durch die Reform vom zweiten Kind an reduziert werden.