Olaf Scholz (SPD), Bundesminister der Finanzen. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Große Koalition kann sich vorerst nicht auf die Übernahme von kommunalen Altschulden durch den Bund einigen. Die Bundesregierung prüfe, "ob es einen nationalen politischen Konsens" zu dem Thema gebe. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wollte rund 2.500 hoch verschuldete Kommunen entlasten, indem er deren Schulden in die Bundesschuld überträgt.



Dafür müsste die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse zeitweise ausgesetzt werden. Für eine Änderung im Grundgesetz ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat nötig.