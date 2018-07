Die CDU schließt einen Kompromiss mit der CSU noch nicht aus. Arc Quelle: Rainer Jensen/dpa

Die CDU sieht nach wie vor Spielraum für eine Verhandlungslösung im verfahrenen Asylstreit mit der CSU. "Wir wünschen uns eine Einigung auf ein gemeinsames Vorgehen", heißt es in einer, von der CDU nach einer Vorstandssitzung in Berlin verbreiteten, Erklärung. Gleichzeitig schließt die CDU die Reihen hinter Kanzlerin Merkel.



Am Nachmittag soll es in Berlin erneut ein Spitzengespräch von CDU und CSU geben, das auch über das politische Schicksal von Innenminister Seehofer entscheiden soll.