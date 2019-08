Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Fivizzano.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in Italien um Vergebung für von Deutschen begangene Kriegsverbrechen gebeten. Bei einer Gedenkveranstaltung in Fivizzano in der nördlichen Toskana betonten er und Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella, die barbarischen Taten dürften nicht in Vergessenheit geraten.



Mit Trauer verneige er sich vor den Toten der Massaker, sagte Steinmeier. "Ich bitte Sie um Vergebung für die Verbrechen, die Deutsche hier verübt haben."