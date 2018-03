Ariel Palitz, die erste Nachtbürgermeisterin von New York. Quelle: Gregg Woolard/NYC Mayor's Office/AP/dpa

Für das reibungslose Zusammenspiel von Behörden und Clubs, Bars und Cafes ist in New York künftig die neue Nachtbürgermeisterin Ariel Palitz zuständig. Die 47 Jahre alte New Yorkerin "versteht die Bedürfnisse von Künstlern, Unternehmensinhabern und Anwohnern", sagte Bürgermeister Bill de Blasio.



Der als "Senior Executive Director of the Office of Nightlife" bezeichnete Posten wurde neu geschaffen, um Gesetze zur Clubszene zu verbessern und zwischen Betreibern und Anwohnern zu vermitteln.