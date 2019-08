Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister.

Quelle: Britta Pedersen/zb/dpa

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht sich nach neuen Daten der Barmer Krankenkasse zu Impflücken in Deutschland bei der geplanten Masern-Impfpflicht bestätigt. "Egal, wie man es rechnet, es bleibt dabei: Zu viele Kinder in Deutschland sind unnötig gefährdet, denn zu wenige Kinder sind gegen Masern geimpft", sagte Spahn.



Kein Kind müsse heute mehr an Masern leiden. Auch die Krankenkassen könnten helfen, etwa durch Info-Kampagnen. "Impfen muss Alltag für alle werden. Denn Impfen rettet Leben", so Spahn.