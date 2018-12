Cannabis darf künftig in Thailand angebaut werden. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Das thailändische Parlament hat einstimmig für die Freigabe von Marihuana zu medizinischen Zwecken gestimmt. Mit dem beschlossenen Zusatz zum Suchtmittelgesetz ist Thailand der erste Staat in Asien, in dem Cannabis für Medizin und Forschung genutzt werden darf.



Die Regierung werde noch bestimmen, wie der Anbau geregelt sei, sagte der stellvertretende Regierungschef Prajin Juntong vor der Abstimmung. Handel und Besitz von Marihuana wurden bislang in Thailand streng bestraft.