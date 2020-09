Eine Maschine der Luftwaffe soll die Deutschen zurückbringen.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Die Evakuierungsaktion für Deutsche, die wegen des neuartigen Coronavirus aus China ausgeflogen werden sollen, ist angelaufen. Es gehe um mehr als hundert Menschen, die mit einer Maschine der Bundeswehr zurückgeholt werden, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD). Sie sollen im Laufe des Samstags in Deutschland ankommen und dann für zwei Wochen in Quarantäne genommen werden.



Unter ihnen sei nach derzeitigem Kenntnisstand "niemand, der infiziert ist". Auch Verdachtsfälle gebe es in dieser Gruppe nicht.