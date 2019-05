Angela Merkel gab am Donnerstag eine Pressekonferenz.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der Wirtschaft mit weiteren politischen Maßnahmen gedroht, falls sich der Frauenanteil in Führungspositionen nicht erhöht. Zwar gebe es heute immerhin 30 Prozent Frauen in den Aufsichtsräten der 100 größten börsennotierten Unternehmen.



Aber in den Vorständen dieser Unternehmen selbst sehe es für Frauen immer noch deprimierend schlecht aus. In den Vorständen seien nur 8,5 Prozent Frauen. "Das grenzt schon auch irgendwo an Verweigerungshaltung", sagte Merkel.