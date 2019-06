Die Frauen fordern gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.

Tausende Frauen haben in der Schweiz für mehr Gleichberechtigung demonstriert. In vielen Städten hatten Gewerkschafterinnen, Unternehmerinnen und Politikerinnen Kundgebungen organisiert. Die Gewerkschaften forderten neben Lohngleichheit eine Anerkennung von Haus- und Pflegearbeit und eine generelle Verringerung der Arbeitszeit.



Die Gleichberechtigung steht seit dem 14. Juni 1981 in der Schweizer Verfassung. Da es bei der Umsetzung haperte, wurde 1991 ein erster Frauenstreik organisiert.