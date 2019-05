Männer in Deutschland erleiden häufiger Herzinfarkte. Aber die Infarksterblichkeit bei Frauen ist höher. Das liegt häufig daran, dass die Frauen ihre Beschwerden verkennen. Das heißt, die Beschwerden sind nicht so typisch wie beim Mann. Und das heißt auch, dass die Ärzte, die den Erstkontakt mit den Frauen haben, nicht unbedingt an einen Herzinfarkt denken. "Deshalb ist es so wichtig, dass Frauen in spezialisierte Einrichtungen verlegt und aufgenommen werden, die sich direkt darum kümmern und die darauf ausgewiesen sind, diese Patientinnen entsprechen schnell zu behandeln", erklärt Baldus.