Bernd Riexinger, Parteivorsitzender der Linken. Archiv

Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Im Kampf gegen die Klimakrise fordert Linken-Chef Bernd Riexinger, alle Fluggesellschaften zu verstaatlichen - und erntet dafür viel Kritik. "Was so dramatische gesellschaftliche Folgen haben kann, darf nicht marktwirtschaftlich und unreguliert bleiben", sagte Riexinger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



"Fluggesellschaften gehören in staatliche Hand - genauso wie die Energieversorgung oder die Bahn." Vertreter mehrerer Parteien widersprachen, darunter auch die SPD.