Jens Spahn (CDU) ist Bundesgesundheitsminister.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat einen Gesetzentwurf für ein Implantate-Register vorgelegt. Dieses soll für Patienten mehr Sicherheit bei Implantaten wie Knieprothesen oder Herzschrittmachern bringen. Wenn ein Produkt fehlerhaft sei, könne man alle Patienten informieren, die so ein Implantat in sich trügen, sagte Spahn der "Rheinischen Post".



Gesundheitseinrichtungen, Patienten und Hersteller würden verpflichtet, an dem Register teilzunehmen. Das Gesetz soll Anfang 2020 in Kraft treten.