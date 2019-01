Giffey will die Ausbildung in der Pflege ankurbeln.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Bundesregierung will Aus- und Weiterbildung in der Pflege ankurbeln, um mehr dringend benötigte Fachkräfte zu gewinnen. Mit Akteuren des Bereichs wurden mehr als 100 Maßnahmen vereinbart, die bis 2023 umgesetzt werden sollen, wie Familienministerin Franziska Giffey (SPD) sagte.



So soll die Zahl der Azubis und der ausbildenden Einrichtungen gemeinsam mit den Ländern im Schnitt um zehn Prozent erhöht werden. Die Sicherung der Pflege sei eine "große nationale Zukunftsaufgabe", sagte Giffey.