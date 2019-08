Gegen Giuseppe Conte wird ein Misstrauensvotum abgehalten. Archiv

Quelle: Roberto Monaldo.Lapress/LaPresse via ZUMA Press/dpa

In Italiens Regierungskrise muss der Senat am Dienstag über einen Termin für das Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Giuseppe Conte abstimmen. Die Senatoren müssen aus der Sommerpause kommen, weil sich die Fraktionschefs am Montag nicht einstimmig auf den 20. August einigen konnten.



Je später das Misstrauensvotum, desto später kann eine mögliche Neuwahl stattfinden. Innenminister Matteo Salvini dringt auf eine Neuwahl. Er hatte die Regierung vergangene Woche in die Krise gestürzt.