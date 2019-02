Bayer sammelt Milliarden über Anleihen und Aktien ein.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Der Bayer-Konzern hat sich für die Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto weitere Milliarden gesichert. Über neue Anleihen sammelte der Dax-Konzern 15 Milliarden US-Dollar ein, wie Bayer mitteilte.



Das Geld kommt von institutionellen Investoren aus mehreren Ländern. Bayer will damit einen Teil der Kredite für die Zwischenfinanzierung der Übernahme zurückzahlen. An diesem Dienstag läuft auch die Frist für die Bayer-Aktionäre ab, sich über Bezugsrechte an der Kapitalerhöhung zu beteiligen.