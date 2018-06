Die Übernahme von Monsanto wurde nur unter Auflagen genehmigt. Quelle: Daniel Dreifuss/dpa

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat eine Kapitalerhöhung für die Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto beschlossen. Es sollen 74,6 Millionen Stückaktien ausgegeben werden, teilte Bayer in Leverkusen mit. Das Unternehmen erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Brutto-Emissionserlös in Höhe von sechs Milliarden Euro. Der Aufsichtsrat hat zugestimmt.



Die US-Behörden hatten der mehr als rund 50 Milliarden Euro schweren Übernahme von Monsanto in der vergangenen Woche zugestimmt.