Ryanair-Chef Michael O'Leary.

Der Chef der irischen Fluggesellschaft Ryanair plädiert dafür, das Augenmerk bei Sicherheitskontrollen an Flughäfen stärker auf das Profiling zu legen. "Wer sind die Bombenattentäter? Es werden alleinreisende Single-Männer sein", sagte Michael O'Leary in einem Interview der "Times". "Es werden generell Männer muslimischen Glaubens sein." In Begleitung ihrer Familie seien diese hingegen keine Gefahr.



Seine Ausführungen stießen umgehend auf scharfe Kritik im Vereinigten Königreich. Der Rat der Muslime in Großbritannien bezeichnete die Äußerungen als "rassistisch und diskriminierend". Es sei eine Schande, dass der Chef einer Fluggesellschaft Islamfeindlichkeit so offen und schamlos ausspreche.