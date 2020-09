Papp-Betten für die Sportler im Olympischen Dorf in Tokio 2020.

Quelle: --/kyodo/dpa

Die Athleten bei den Olympischen Spielen werden in diesem Sommer in Betten aus Pappe schlafen. Die Rahmen für die 18.000 Betten im Athletendorf in Tokio seien aus umweltfreundlicher Pappe hergestellt und stabil, wie die Organisatoren beteuerten. Damit wollen die japanischen Gastgeber ihrem Motto nachhaltiger Spiele Rechnung tragen.



Die Betten für die Sportler und Betreuer sind in 21 Gebäuden untergebracht. Jede der 3.800 Unterkünfte könne bis zu acht Personen aufnehmen, mit bis zu jeweils zwei Betten, hieß es.