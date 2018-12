Rolf Martin Schmitz, Vorstandsvorsitzender der RWE AG. Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Für den Naturschutzbund Nabu ist RWE-Chef Rolf Martin Schmitz in der Klima- und Umweltpolitik der "Dinosaurier des Jahres 2018". Schmitz habe mit seinem Beharren auf die Rodung des Hambacher Forstes in der Debatte um den Klimaschutz zusätzlich polarisiert. Das hieß es zur Begründung für den Negativpreis. Am Hambacher Forst baut RWE Braunkohle ab.



Schmitz habe sich mit seiner "unzeitgemäßen Machtdemonstration" im Streit um die Rodung selbst ins Abseits gestellt, sagte Nabu-Chef Olaf Tschimpke.