Die Regierung in Seoul sucht Unterstützung von China und Russland Quelle: Etienne Oliveau/POOL Getty Images/dpa

Die Regierung in Seoul sucht Unterstützung von China und Russland für die geplanten Gipfeltreffen der Präsidenten Südkoreas und der USA mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Die Zusammenarbeit der Länder in der Region gilt als wichtig, um Vereinbarungen zur Lösung des Konflikts um das nordkoreanische Atomprogramm durchzusetzen.



Südkoreas Präsident Moon Jae In sandte einen nationalen Sicherheitsberater zunächst nach Peking. Am Dienstag werde er laut südkoreanischen Medien nach Moskau reisen.