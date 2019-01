Putin (M) bei der Einweihung des Terminals für Flüssigerdgas.

Quelle: -/Kremlin/dpa

Bei der Energieversorgung seiner strategisch wichtigen Ostsee-Exklave Kaliningrad will Russland nicht länger auf den Gastransport durch das EU- und Nato-Land Litauen abhängig sein. In Anwesenheit von Präsident Wladimir Putin wurde ein Terminal für Flüssigerdgas (LNG) in Betrieb genommen.



Bei dem Projekt liefert ein Tanker flüssiges Erdgas über See an und wandelt es wieder in Gas um. Bislang wurde das Gebiet über eine Gaspipeline versorgt, die durch Weißrussland und Litauen läuft.