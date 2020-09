Blick auf die israelische Siedlung Maale Adumim.

Quelle: Oded Balilty/AP/dpa/Archiv

Israels Verteidigungsminister Naftali Bennett will den Siedlungsausbau im besetzten Westjordanland vorantreiben. Dazu hat er den Bau einer umstrittenen unterirdischen Straße für Palästinenser östlich von Jerusalem genehmigt.



Palästinenser könnten damit zwischen den Dörfern A-Saim und dem Gebiet Anata fahren, ohne in den Siedlungsblock Maale Adumim fahren zu müssen. Dies ermögliche den Bau "jüdischer Siedlungen" im sogenannten Gebiet E1. Die israelische Friedensorganisation Peace Now kritisierte die Pläne.