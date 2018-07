Die Polizei in Paris bereits sich auf eine Siegesparty vor. Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Paris fiebert dem WM-Halbfinale entgegen - und die Polizei bereitet sich auf eine mögliche Siegesparty auf den Champs-Elysees vor. Fußballfans können das Spiel Frankreich gegen Belgien am Dienstagabend auf einer Großleinwand am Pariser Rathaus verfolgen, zum ersten Mal während dieser WM.



Die Polizei rechnet damit, dass viele Franzosen bei einem Sieg auf den Prachtboulevard strömen. Sie ist darauf eingestellt, in diesem Fall den Verkehr zu stoppen. 1.200 Polizisten werden im Einsatz sein.