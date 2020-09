DGB-Chef Reiner Hoffmann. Archivbild

Quelle: Paul Zinken/dpa

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert höhere Schutzstandards für Plattformarbeiter. So müsse es für Menschen, die von webbasierten Dienstleistern abhängig sind, verbindliche Mindestarbeitsbedingungen geben, heißt es in einem Positionspapier. Der DGB will zumindest Branchen-Mindesthonorare.



Hier werde "die Digitalisierung in weiten Teilen missbraucht", warnte DGB-Chef Reiner Hoffmann vor dem Digitalgipfel der Bundesregierung. Plattformarbeit umfasst etwa Liefertätigkeiten, IT-Service oder Personenbeförderung.