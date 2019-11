Anhänger des libanesischen Präsidenten Michel Aoun.

Quelle: Marwan Naamani/dpa

Zum ersten Mal seit Beginn der regierungskritischen Proteste im Libanon sind Tausende Unterstützer von Präsident Michel Aoun auf die Straße gegangen. Seine Anhänger versammelten sich in der Hauptstadt Beirut vor dem Präsidialpalast. Einige von ihnen hielten Fotos von ihm in die Luft.



Im Libanon hatten vor anderthalb Wochen Massenproteste gegen die Regierung begonnen, die das öffentliche Leben in Beirut teilweise lahmgelegt hatten. Ministerpräsident Saad Hariri hatte eine Reihe von Reformen versprochen, trat nach anhaltendem Druck durch die Demonstranten dann aber zurück.