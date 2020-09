Uwe Feiler ist Staatssekretär im Agrarministerium.

Das von der Bundesregierung seit längerem in Aussicht gestellte Verbot glyphosathaltiger Herbizide für Privatanwender soll in diesem Jahr kommen. Die Maßnahme sei Bestandteil der Glyphosat-Minderungsstrategie der Bundesregierung, sagte der Staatssekretär im Agrarministerium, Uwe Feiler, auf eine Frage der Grünen-Bundestagsfraktion.



Die Änderung befinde sich in der Abstimmung zwischen den zuständigen Ressorts. Ein Inkrafttreten werde in diesem Jahr angestrebt, heißt es in der Antwort, die dem RND vorliegt.