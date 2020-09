Ein türkischer Militärkonvoi fährt über die Straße.

Quelle: Ghaith Alsayed/AP/dpa

Im Zuge der Spannungen im Nordwesten Syriens schickt die Türkei weitere militärische Verstärkung in das Rebellengebiet Idlib. 430 militärische Fahrzeuge seien über die Ländergrenze gebracht worden, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.



Idlib ist das letzte große Rebellengebiet in dem Bürgerkriegsland. Die syrische Armee ist dort auf dem Vormarsch, die Türkei unterstützt die Rebellen. Am Montag waren mehrere türkische Soldaten getötet worden, die Türkei startete einen Vergeltungsangriff.