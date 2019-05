Otto Waalkes erhielt den Animationssprecherpreis.

Quelle: Marijan Murat/dpa

Komiker Otto Waalkes ist für seine Sprechrolle des "Grinch" in dem gleichnamigen Weihnachtsfilm mit dem Deutschen Animationssprecherpreis "Trickstar 2019" ausgezeichnet worden. "Otto Waalkes gibt dem 'Grinch', der Weihnachten abgrundtief hasst, eine eigene Seele", erklärte die Jury.



Dabei wechsele er "virtuos zwischen bösartigem Humor und tieftraurigem Gefühl". Dass die unendliche Einsamkeit des "Grinch" die Zuschauer so berühre, liege vor allem an der einfühlsamen Stimme von Otto, hieß es.