Quelle: ZDF

In vielen Städten Italiens haben insgesamt 60.000 Bedürftige an Weihnachtsessen der katholischen Gemeinschaft Sant'Egidio teilgenommen. Wie die Gemeinschaft mitteilte, hätten sich dabei dieses Mal mehr freiwillige Helfer engagiert als in Vorjahren.



An den Weihnachtsessen in Städten wie Neapel, Genua, Messina, Mailand, Bari, Florenz, Palermo und Turin nahmen Obdachlose, Flüchtlinge, Straßenkinder und Alleinstehende, oft Senioren, teil. Begonnen hatte diese Tradition 1982 in Rom.