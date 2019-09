Eine "kleine" Schleuse zum Nord-Ostsee-Kanal.

Quelle: Carsten Rehder/dpa

Der Nord-Ostsee-Kanal - eine der meistbefahrenen künstlichen Wasserstraßen der Welt - ist wegen eines Problems an einem Schleusentor für große Schiffe gesperrt worden. Sedimente hätten ein Tor in Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen blockiert, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts.



Schiffe mit einer Länge von mehr als 120 Metern können seit Samstagmittag nicht mehr geschleust werden. Ein Bagger und Taucher seien im Einsatz, um das Tor wieder gängig zu machen. Die Arbeiten müssten am Montag weitergehen.