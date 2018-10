Ein Mann hat sich Klinikaufenthalte erschlichen. Archivbild. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Um in Krankenhäusern schlafen und essen zu können, hat ein Obdachloser monatelang Krankheiten vorgetäuscht. Der 40-Jährige habe sich bundesweit als Privatpatient mit Herzproblemen ausgegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Er habe falsche Namen angegeben und sich so Verpflegung und Unterkunft erschleichen können.



Aufgeflogen war der Schwindel, nachdem er in einer Klinik im bayerischen Bad Neustadt an der Saale widersprüchliche Angaben machte. Der Mann sitzt seitdem in Haft.