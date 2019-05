Schriftsteller Marcel Beyer. Archivbild

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Der Schriftsteller Marcel Beyer ist mit dem Kunstpreis der Landeshauptstadt Sachsens ausgezeichnet worden. In seinem Roman "Kaltenburg" erfasse er den Charakter Dresdens in "außergewöhnlicher Weise", teilte die Stadtverwaltung zur Entscheidung der Jury mit.



Der Georg-Büchner-Preisträger bringe sich in den öffentlichen Diskurs ein, sei mit seiner Arbeit sehr präsent, wirke am aktuellen Geschehen mit und engagiere sich für die Stadt, hieß es weiter. Der Kunstpreis ist mit 7.000 Euro dotiert.