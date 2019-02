Katalanischer Ex-Regionalpräsident Puigdemont fordert Freispruch.

Quelle: Sven Braun/dpa

Der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hat den Gerichtsprozess in Madrid gegen zwölf Separatistenführer aus seinem Exil scharf kritisiert. "Wir erleben heute einen Prozess, den es nie hätte geben dürfen", sagte der 56-Jährige in der katalanischen Vertretung in Berlin. Es handele sich um ein künstlich konstruiertes, politisches Verfahren.



Auf der Anklagebank sitzen nach seinen Worten "ehrbare, unschuldige Demokraten, die entsprechend dem Mandat des Parlaments gehandelt haben".