IWF-Chefin Christine Lagarde sicherte Argentinien Hilfen zu. Quelle: Andres Kudacki/AP/dpa

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Finanzhilfe an Argentinien um 7,1 Milliarden Dollar auf 57,1 Milliarden Dollar ausgeweitet. Bis Ende 2019 legt der IWF 19 Milliarden Dollar aus. 38,1 Milliarden sollen bis Ende 2021 zur Stabilisierung dienen.



Das sagte IWF-Chefin Christine Lagarde auf einer Pressekonferenz mit Argentiniens Wirtschaftsminister Nicolas Dujovne in New York. Laut Dujovne würden so die Zweifel der Finanzmärkte über die Stabilität von Argentiniens Wirtschaft zerstreut.