Edinburgh will künftig 2 Pfund pro Besucher als Taxe einnehmen.

Als erste Stadt in Großbritannien will Edinburgh eine Gebühr für Touristen einführen. Mit der Zustimmung aller Mitglieder beschloss der Stadtrat eine Abgabe von 2 Pfund (2,27 Euro), die pro Nacht und Zimmer bei "vorübergehenden Besuchern" der schottischen Hauptstadt erhoben werden sollen. Die in Edinburgh ansässige Regierung Schottlands muss dem Entschluss allerdings noch zustimmen.



Die Metropole erhofft sich davon zusätzliche Einnahmen von geschätzt 14,6 Millionen Pfund (16,6 Mio Euro).