Zwei Tage vor Beginn der Weltklimakonferenz haben in Bonn mehrere tausend Menschen für den Kohle-Ausstieg und eine umfassende Energiewende demonstriert. "Ihr von der Kohle-Lobby, zieht euch warm an - wir lassen nicht mehr locker!", rief eine Rednerin.



Über 100 Umweltschutz- und Bürgerrechtsorganisationen hatten zu der Kundgebung aufgerufen. Die Veranstalter sprachen von 25.000 Teilnehmern. Bei der Konferenz soll beschlossen werden, wie man das Pariser Klimaabkommen konkret umsetzen will.